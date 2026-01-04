Nepozabna silvestrovanja znanih: bolj noro, bolj živo (Suzy)

NAJDALJŠA NOČ V LETU

Enaintrideseti december zaznamujejo posebni ljudje, čustva in trenutki. Včasih je to smešni zaplet, drugič ganljivo srečanje ali preprosto občutek povezanosti z nekom, ki nam veliko pomeni.

Takšne izkušnje ustvarijo zgodbe, ki jih nosimo s seboj še dolgo v novo leto, in prav zato se nekatera silvestrova spremenijo v spomine, ki trajajo vse življenje. »Silvestrovanj nisem nikoli posebno maral. Vedno so se mi zdela nekoliko prisiljena, kot da mora biti ta noč nujno nekaj posebnega,« je iskren igralec Matej Zemljič, ki ima decembra veliko dela s predstavami. »Kadar na silvestrovo ne igram, ga rad preživim doma – v miru in stran od množic. Najbolj se mi je v spomin vtisnilo tisto, ki sem ga praznoval ob 23.45, saj sem bil enostavno preutrujen, da bi počakal do polnoči.« Matej ...