GLASBENA POSLASTICA

Nepozabni Magnifico raznežil svetovno zvezdo (Suzy)

»Kralj, najboljši, mojster, genij,« je odmevalo po hodnikih stožiške arene, ko se je množica po dobrih dveh urah in pol odpravila domov.
Magnifico se je razveselil obiska Jana Oblaka in dolgoletnega prijatelja Marka Miladinovića.

Novinarsko-športna druščina s Petrom in Mino Prevc ter Tomažem Miheličem je uživala v ponarodelih uspešnicah.

R. S., Foto: Žan Osim, osebni arhiv
 3. 1. 2026 | 20:00
Tradicionalni Magnificov koncert je postal romarska pot, na katero se podajo tudi slavni. Letos nas je v zaodrju kar slepilo od zvezdniškega prahu. Poleg filmskega ustvarjalca in prijatelja Dragana Bjelogrlića mu je prišel čestitat še nogometni virtuoz Jan Oblak. Zaradi kariere je bil kot eden najboljših vratarjev na svetu za praznike vselej odsoten, tokrat si je končno lahko privoščil glasbeno poslastico.

Priznal je, da ga je spektakel ganil, eden od njegovih prijateljev je pevca celo presenetil s komplimentom: »Gledal sem, kako nastopaš, in ugotovil, da se ti po odru sploh ne premikaš, ampak lebdiš.« Magnifico je priznal, da lepšega opisa še nikoli ni slišal, čestitkam so se pridružili še Peter in Mina Prevc, Lado Bizovičar, Nuška Drašček, Bojan Cvjetićanin, Andraž Šporar, Peter Poles z družino in številni drugi.

Promo
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
