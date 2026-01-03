Nepozabni Magnifico raznežil svetovno zvezdo (Suzy)

Tradicionalni Magnificov koncert je postal romarska pot, na katero se podajo tudi slavni. Letos nas je v zaodrju kar slepilo od zvezdniškega prahu. Poleg filmskega ustvarjalca in prijatelja Dragana Bjelogrlića mu je prišel čestitat še nogometni virtuoz Jan Oblak. Zaradi kariere je bil kot eden najboljših vratarjev na svetu za praznike vselej odsoten, tokrat si je končno lahko privoščil glasbeno poslastico.

Priznal je, da ga je spektakel ganil, eden od njegovih prijateljev je pevca celo presenetil s komplimentom: »Gledal sem, kako nastopaš, in ugotovil, da se ti po odru sploh ne premikaš, ampak lebdiš.« Magnifico je priznal, da lepšega opisa še nikoli ni slišal, čestitkam so se pridružili še Peter in Mina Prevc, Lado Bizovičar, Nuška Drašček, Bojan Cvjetićanin, Andraž Šporar, Peter Poles z družino in številni drugi.

Magnifico se je razveselil obiska Jana Oblaka in dolgoletnega prijatelja Marka Miladinovića.