Nepozabni nastopi: pepelnik v glavo in padec z odra (Suzy)

Po zmagi na Emi leta 2002 so Sestre doživele ogromno spektakularnih in zanimivih nastopov. »Na Evroviziji nas je gledala polovica sveta, lani na Magnificovem koncertu v Stanežičah 25 tisoč ljudi. Vse to ježi kožo, hkrati se rad spominjam začetkov, ko so v klubu za mizo sedeli trije gostje, a sem nastopal z enako vnemo in strastjo,« je iskren Tomaž Mihelič. Prepričan je, da lahko glasbenika njegov alter ego na odru večkrat reši iz zagate. »Tako kot je mene v Bologni. Organizatorji so nas opozorili, da je za odrom luknja in naj se raje držimo sredine. V žaru nastopa sem povsem pozabil na prepad za sabo in sredi koreografije zgrmel v brezno. Še danes si ne znamo razložiti, kako me je nevidna sila oziroma energija, ki me je objela med nastopom, katapultirala nazaj na oder. Na srečo nisem utrpel hujših poškodb, le nekaj prask in raztrgan kostum, kar seveda ni bil razlog, da bi prekinili nastop. Prislužili smo si velik aplavz, jaz še posebno glasnega za akrobacije,« se zasmeji.

Pevec in plesalec Sebastian je doživel že marsikaj. »Velikokrat se pošalim, da sem verjetno eden najbolj 'prešlatanih' slovenskih pevcev. Poleg izjemnih nastopov je bilo nekaj tudi takšnih, kjer so na oder letela jajca in kamenje, enkrat sem bil celo poškodovan, ko mi je v glavo priletel pepelnik. Za menoj je na stotine izjemnih nastopov, a razumeti moramo, da se med tisoč ljudmi vedno najdejo trije ali štirje razgrajači, ki menijo, da so nekaj posebnega. V vseh teh letih se je zgodilo veliko koncertov, ki so jih popestrili vinjeni obiskovalci, a se takšnim situacijam prilagodim, tako da se skupaj nasmejimo. Nekoč smo v Kranju preprečili striptiz nekega pogumneža, ki je pregloboko pogledal v kozarec,« se spominja.

Za skupino Zvita feltna je skoraj 1000 nastopov. »Najbolj zanimiva zgodba se je zgodila pred 19 leti na enem naših prvih nastopov. Odpravili smo se na praznovanje na Mašun. A nismo vedeli, da sta tam dve koči. Ustavili smo že pri prvi in začeli veselo igrati. Občinstvo je bilo navdušeno, zabava je bila res divja in nepozabna. Po treh urah smo ugotovili, da se zabava, na katero smo bili namenjeni, odvija v naslednji koči. Na zabavi, kjer smo nastopali, pa so ljudje mislili, da smo presenečenje večera. Naši naročniki so bili besni, saj so nas zaman klicali. Upam, da nam danes to prigodo oprostijo,« pravi skesani Blaž Gec. Zaupal nam je še, da na oder pogosto letijo različni predmeti – plišaste igrače, nedrčki, spodnje hlačke in celo polne steklenice piva.

Omar Naber ne bo pozabil nastopa, na katerem je zaradi prehlada ostal brez glasu. »Bili smo na turneji po kulturnih in športnih dvoranah z Orkestrom Slovenske vojske. To je bil po mojem šesti koncert zapovrstjo, poleg tega je bil zimski čas in nahod je oprezal za vsakim ovinkom. Izvajali smo tudi pesmi legendarne skupine Queen v orkestrski preobleki, ki so za glasilke zelo naporne. V razprodani Murski Soboti sem bil prepričan, da mi bo uspelo, a me je že po nekaj skladbah začelo zmanjkovati. Šlo mi je na jok, na hitro sem spregovoril z dirigentom in mu pojasnil situacijo. Koncert smo prekinili, se opravičili in občinstvo povabili na nov termin. Ljudje so vstali, močno zaploskali in mi dali vedeti, da razumejo mojo zagato,« se še danes s hvaležnostjo spominja nastopa izpred sedmih let, ki so ga uspešno ponovili.