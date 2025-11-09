Nepozabno doživetje Helene Blagne v New Yorku (Suzy)

Kaj vse lahko človek doživi v kratkem času, je izkusila Helena Blagne, ko se je odpravila v mesto, o katerem je prepeval že legendarni Frank Sinatra.

New York je bil popolna priložnost za odklop. Od glasbenih prireditev do tradicionalnega karnevala za noč čarovnic, vmes ogledi znamenitosti in nepogrešljivo nakupovanje. Pevka je imela ob sebi družinsko podporo, saj jo je skoraj na vsakem koraku spremljal sin Kristijan.

Veliko jabolko, kot imenujejo to svetovno prestolnico kulture in raznolikosti, je idealni kraj za nakup izbranih modnih kosov. Helena je pokukala v nekaj dobro založenih butikov, saj se domov ni želela vrniti praznih rok.

Najbolj nepozaben je bil večer, posvečen maškaradi. Njen edinček se je našemil v vampirja, ona v mavrično kraljico, ob podpori prijateljev pa je bilo rajanje še bolj pestro.

Kot se za pravo damo spodobi, je Helena strašansko uživala v nakupovanju oblačil in obutve.