Neprepoznavna Martina Ipša: lažja za 45 kilogramov (Suzy)

Jezična Štajerka in ena od začetnic stand up komedije v Sloveniji Martina Ipša se je po letu dni življenja v Dublinu, kamor se je lani preselila zaradi novih priložnosti, oglasila spletnim prijateljem. »Za mano je neverjetno leto. Sprejeta sem bila na Trinity College Dublin, ki je ena najboljših univerz na Irskem in med najbolj priznanimi v Evropi. Irski komiki so me vzeli za svojo in mi odprli številna vrata, za piko na i pa sem zmagala na DICFF (Dublin International Comedy Film Festival). Kot najboljšo komičarko me marca pošiljajo na New Jersey Film Festival! Še vedno ne dojemam, kaj se dogaja. Včasih se mi zdi, da sanjam,« opiše svoje pravljično leto. Poleg številnih uspehov na karierni poti je dosegla še velik osebni mejnik. »Shujšala sem za 45 kilogramov. Upam, da me boste na odru prepoznali,« se muza in napoveduje veliko vrnitev v Slovenijo. Petnajstega marca bo namreč na oder v Ljubljano pripeljala najboljše irske komike.