Neprijetna čustva, kaj sedaj? (Suzy)

POSKRBIMO ZASE

Če spremenimo misli, lahko spreminjamo tudi čustva.

Predstavljajmo si situacijo, ki je marsikateri poznana: po dolgem dnevu se končno vrnemo domov, utrujene, a pred nami je še kopica opravkov. Ko prestopimo prag, nas pričaka molk. Najstniška hči brez besede odkoraka mimo in zapre vrata svoje sobe. V trenutku se v nas sproži plaz misli: »Kako je lahko tako nehvaležna?! Spet ignorira vse!« Preplavita nas jeza in razočaranje. A če bi si v tistem trenutku enako situacijo razložile kot 'morda je imela grozen dan v šoli', bi se v nas namesto jeze prebudili skrb in sočutje. Če spremenimo misli, lahko spreminjamo tudi čustva. Čustva niso le samodejni ...