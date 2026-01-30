  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NEPTUN V OVNU

Neptun v ovnu: Kar prihaja iz srca, bo prvič dobilo pogum (Suzy)

Ob koncu meseca stopimo še skozi zadnja vrata poglavja, ki ga piše januar. V ponedeljek, 26. januarja, je Neptun končno stopil s karmične 29. stopinje in se premaknil v ovna. S tem se kolektivna zgodba premakne od raztapljanja v začetek. Od sanj k dejanjem. Od čakanja v pogum.
Ta tranzit prebuja arhetip duhovnega bojevnika.
Ta tranzit prebuja arhetip duhovnega bojevnika.
Shana Flogie, FOTO: Getty Images
 30. 1. 2026 | 10:49
6:28
A+A-
Neptun je v preteklih letih v ribah topil meje, razkrajal iluzije, nas učil sočutja, predaje in izgubljanja ega. Mnogi ste se v tem obdobju razblinili, razslojili, izgubili občutek identitete, vero v smer ali jasnost, kdo ste. To je bil potreben razkroj, da se lahko zdaj nekaj novega rodi. Ko Neptun prestopi v ovna, se megla ne razkadi v hipu – a se prižge iskra. Prvi impulz. Prvi notranji 'da'. Neptun v ovnu ne sanja več o tem, kdo bi lahko bili. Začne čutiti potrebo, da to postanemo. A prav tu leži tudi njegova največja past, ker lahko idealizira 'jaz', moč, pogum, neodvisnost, svobodo. ...

Več iz teme

Shana FlogieSuzyNeptun v ovnu
ZADNJE NOVICE
11:45
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ORGANIZACIJA PREVOZA

To je prevoznik, čigar tovornjaki so po vozili kokain in marihuano

V enem letu so pripeljali drogo, v vrednosti približno 3,3 milijona evrov, kriminalna združba pa naj bi nezakonito zaslužila nekaj manj kot 300 tisoč evrov.
30. 1. 2026 | 11:45
11:30
Video
Bulvar  |  Domači trači
PODKAST REALITY CHECK

Kirill iz Poroke na prvi pogled: »Od strokovnjakov sem želel le, da naju pustijo pri miru« (VIDEO)

Zaljubljenost na prvi pogled nima nobenega pravega smisla, meni Kirill, in še, da je vse drugo bolj pomembno kot videz. In ko se enkrat vzpostavi zaljubljenost, jo je treba varovati.
30. 1. 2026 | 11:30
11:07
Bulvar  |  Glasba in film
HUD RAZBIJAŠKI VEČER

Ruski grizliji se bodo ustavili tudi pri nas (FOTO)

Hrumeči Slaughter to Prevail prihajajo v Media center. Občinstvo bodo razgreli Dying Fetus in Suicide Silence.
Staš Ivanc30. 1. 2026 | 11:07
11:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
10:52
Novice  |  Slovenija
ŠUTARJEV ZAKON

To obljubljajo dolžnikom, ki so jim zarubili denarno socialno pomoč

Romski predstavniki so opozorili na socialno stisko, hkrati pa poudarili, da se zavedajo svojih obveznosti.
Kaja Grozina30. 1. 2026 | 10:52
10:49
Premium
Bulvar  |  Suzy
NEPTUN V OVNU

Neptun v ovnu: Kar prihaja iz srca, bo prvič dobilo pogum (Suzy)

Ob koncu meseca stopimo še skozi zadnja vrata poglavja, ki ga piše januar. V ponedeljek, 26. januarja, je Neptun končno stopil s karmične 29. stopinje in se premaknil v ovna. S tem se kolektivna zgodba premakne od raztapljanja v začetek. Od sanj k dejanjem. Od čakanja v pogum.
30. 1. 2026 | 10:49

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki