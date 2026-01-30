Neptun v ovnu: Kar prihaja iz srca, bo prvič dobilo pogum (Suzy)

NEPTUN V OVNU

Ob koncu meseca stopimo še skozi zadnja vrata poglavja, ki ga piše januar. V ponedeljek, 26. januarja, je Neptun končno stopil s karmične 29. stopinje in se premaknil v ovna. S tem se kolektivna zgodba premakne od raztapljanja v začetek. Od sanj k dejanjem. Od čakanja v pogum.

Neptun je v preteklih letih v ribah topil meje, razkrajal iluzije, nas učil sočutja, predaje in izgubljanja ega. Mnogi ste se v tem obdobju razblinili, razslojili, izgubili občutek identitete, vero v smer ali jasnost, kdo ste. To je bil potreben razkroj, da se lahko zdaj nekaj novega rodi. Ko Neptun prestopi v ovna, se megla ne razkadi v hipu – a se prižge iskra. Prvi impulz. Prvi notranji 'da'. Neptun v ovnu ne sanja več o tem, kdo bi lahko bili. Začne čutiti potrebo, da to postanemo. A prav tu leži tudi njegova največja past, ker lahko idealizira 'jaz', moč, pogum, neodvisnost, svobodo. ...