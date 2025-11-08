Nesebični Jesse Eisenberg: nekomu bo podaril ledvico (Suzy)

Jesse Eisenberg je v oddaji Today ameriške televizijske mreže NBC razkril, da bo decembra popolnemu neznancu daroval ledvico. Pojasnil je, da je datum operacije že dogovorjen in da je navdušen, ker bo tako nekomu rešil življenje.

»Operacija je skoraj brez tveganja. To želim storiti že deset let, ne gre za trenutni vzgib,« je dejal zvezdnik, ki upa, da bo k podobnemu dejanju spodbudil tudi druge: »Mislim, da bodo ljudje razumeli, da je to potrebno, če imajo čas in voljo,« je povedal igralec in spomnil, da na tisoče ljudi čaka na novo ledvico in z njo na priložnost za življenje.

Željo je zaupal prijateljici zdravnici, ki mu je kot eno od možnosti predlagala univerzitetno bolnišnico Langone Health v New Yorku, kamor se je obrnil in kjer bodo izvedli poseg.

Jesse je tudi redni darovalec krvi in na svojo odločitev gleda kot nadaljevanje humanega ter nesebičnega dejanja. »Sistem deluje, le če nekdo daruje iz čiste nesebičnosti,« je zaključil zvezdnik velikega srca.