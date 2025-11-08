  • Delo d.o.o.
MALO JE TAKŠNIH

Nesebični Jesse Eisenberg: nekomu bo podaril ledvico (Suzy)

Navdušen je, ker bo tako nekomu rešil življenje.
Za vlogo Marka Zuckerberga v filmu Socialno omrežje je bil leta 2011 nominiran za oskarja za najboljšega igralca.
Za vlogo Marka Zuckerberga v filmu Socialno omrežje je bil leta 2011 nominiran za oskarja za najboljšega igralca.
M. F., Foto: Profimedia
 8. 11. 2025 | 16:40
Jesse Eisenberg je v oddaji Today ameriške televizijske mreže NBC razkril, da bo decembra popolnemu neznancu daroval ledvico. Pojasnil je, da je datum operacije že dogovorjen in da je navdušen, ker bo tako nekomu rešil življenje.

»Operacija je skoraj brez tveganja. To želim storiti že deset let, ne gre za trenutni vzgib,« je dejal zvezdnik, ki upa, da bo k podobnemu dejanju spodbudil tudi druge: »Mislim, da bodo ljudje razumeli, da je to potrebno, če imajo čas in voljo,« je povedal igralec in spomnil, da na tisoče ljudi čaka na novo ledvico in z njo na priložnost za življenje.

Željo je zaupal prijateljici zdravnici, ki mu je kot eno od možnosti predlagala univerzitetno bolnišnico Langone Health v New Yorku, kamor se je obrnil in kjer bodo izvedli poseg.

Jesse je tudi redni darovalec krvi in na svojo odločitev gleda kot nadaljevanje humanega ter nesebičnega dejanja. »Sistem deluje, le če nekdo daruje iz čiste nesebičnosti,« je zaključil zvezdnik velikega srca.

Idejo o darovanju ledvice imel že pred desetimi leti, a takrat ni dobil odgovora od organizacije, na katero se je obrnil.
Idejo o darovanju ledvice imel že pred desetimi leti, a takrat ni dobil odgovora od organizacije, na katero se je obrnil.

ZADNJE NOVICE
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
LOVKE

Aljoša Krošlin Grlj prodal avto za sanje

Ustvarjalec, komunikator, človek, ki verjame, da prihodnost pripada čutečim. Njegova zgodba je zgodba človeka, ki je iz pepela ustvaril nov jaz.
8. 11. 2025 | 17:00
16:54
Novice  |  Kronika  |  Doma
VELIKA TRAGEDIJA

Reševalno vozilo na nujni vožnji trčilo v tovorno, ena oseba je umrla

Hudo poškodovanega voznika reševalnega vozila so odpeljali v klinični center.
8. 11. 2025 | 16:54
16:40
Bulvar  |  Suzy
MALO JE TAKŠNIH

Nesebični Jesse Eisenberg: nekomu bo podaril ledvico (Suzy)

Navdušen je, ker bo tako nekomu rešil življenje.
8. 11. 2025 | 16:40
16:08
Šport  |  Tekme
NA PRVENSTVENI TEKMI

Zaskrbljujoče: poškodoval se je Benjamin Šeško

Manchester United je s Tottenhamom remiziral 2:2.
8. 11. 2025 | 16:08
15:47
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
JAVNI RED IN MIR

Moški in ženska v bifeju glasno pela, on si je sezul čevlje, dobila sta globo: »Širil se je neznosen smrad«

Občinsko sodišče v Đakovu ju je spoznalo za kriva in jima prisodilo skupno 400 evrov globe
8. 11. 2025 | 15:47
15:15
Novice  |  Slovenija
OHRANJA SPOMIN

Pavle postavil križ v zahvalo vodi, ki mu je rešila življenje (FOTO)

Podrti križ je dve leti ležal na tleh, poraščen z mahom. Franc Mršnik je poprijel za orodje in postavil novega.
8. 11. 2025 | 15:15

