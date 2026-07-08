Nesreča Roberta Korošca: čaka ga najtežji vzpon (Suzy)

Za igralcem Robertom Korošcem, ki ga gledalci poznajo iz serije Najini mostovi, zadnja leta pa tudi kot zelo predanega kolesarja, je izjemen začetek kolesarske sezone. Dosegal je odlične rezultate, nato ga je po sobotni dirki doletela huda nesreča. Ob padcu si je zlomil komolec in kolk, ki je bil že operiran.

Zdaj so pred njim tedni, ko bodo namesto kilometrov, vzponov in dirkaškega adrenalina šteli predvsem mali koraki okrevanja. A prav potrpežljivost in trma sta ga že nekoč pripeljali zelo daleč. Še pred približno petimi leti je, kot je sam iskreno povedal, sedel na kavču, imel več kot 90 kilogramov in ni bil v najboljši telesni niti psihični pripravljenosti. Nato je kupil prvo specialko, začel resno trenirati in se iz rekreativca razvil v enega vidnejših slovenskih amaterskih kolesarjev. Po operaciji je sporočil, da verjame, da bo zmogel tudi to. In glede na pot, ki jo je že prevozil, mu človek zlahka verjame. Robertu želimo čim manj bolečin, mirno rehabilitacijo in čimprejšnjo vrnitev na kolo – najprej previdno, a potem, kot ga poznamo, z vsem srcem.