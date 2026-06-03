Nesrečnemu Zoranu Čaliću ukradli legendarno kitaro (Suzy)

Glasbeniku Zoranu Čaliću iz skupine Big Foot Mama so v Ljubljani ukradli eno njegovih najbolj prepoznavnih spremljevalk – legendarni Fender Telecaster ameriške izdelave iz leta 1976. Kraja se je zgodila v torek, 19. maja, po družbenih omrežjih pa je hitro stekla prava iskalna akcija, saj številni upajo, da bo lepotica vendarle našla pot nazaj v roke svojega lastnika.

Zoki je skozi desetletja pustil močan pečat ne le pri Big Foot Mami, temveč tudi pri vinkovških Majkah in v lastnem avtorskem rocku, zato ni čudno, da je novica med glasbeniki in oboževalci povzročila precej žalosti. Vsak, ki je kadar koli zares igral instrument, dobro ve, da takšne kitare niso le kos lesa in elektronike. Z leti postanejo arhiv koncertov, studiev, navdiha in življenja. Prav zato je škoda precej večja od njene denarne vrednosti. Če bi jo kdo opazil ali karkoli vedel o njej, glasbeni kolegi prosijo, naj informacijo deli naprej. Včasih se namreč zgodijo tudi takšni rokenrol čudeži.