Neumorni Alen Kobilica: to je bil najtežji izziv doslej (Suzy)

Krvavec je pred kratkim gostil slovensko izvedbo najbolj znane serije tekov z ovirami na svetu. Letošnji Spartan je bil še posebno zahteven zaradi več kot 2.000 metrov višinske razlike. S sprintom (5 km in 20 ovir) se je spoprijel Alen Kobilica, ki je v cilju priznal, da je bila to ena njegovih najtežjih športnih preizkušenj, odkar je izgubil vid. »Pojma nisem imel, v kaj se spuščam. Za človeka, ki ne vidi, so skalovje in krušljivo kamenje velika ovira, kar sem dokazal s padcem. Kakšen drug izziv, ki sem se ga lotil, je bil težji po naporu, tu je bila težava že sama podlaga. Večino ovir je mogoče premagati, polovica je bila enostavnih, nekatere so bolj tehnične. Ko moraš med visenjem na plezalih v nihaju zadeti naslednji oprimek, je to za slepega človeka velik izziv, saj hitro zaniha v prazno in ostane na eni roki.«

Kljub zahtevni preizkušnji je vesel, da se je podal na tekmovanje, saj je želel s tem sporočiti, da takšne ali drugačne omejitve ne pomenijo nujno konca poti, temveč so lahko šele njen začetek. Naslednji slovenski Spartan bo maja na Kopah, ob klasičnih in otroških tekih organizatorji vedno pripravijo še posebno preizkušnjo za parašportnike, ki se je lahko udeležijo brezplačno.