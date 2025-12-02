Neustavljivi Vili Resnik: hitrejši od veselega decembra (Suzy)

Veseli december se je komaj začel, Vili Resnik pa že dva tedna med nastopi pridno nazdravlja svojim jubilejem. Najprej je ljubiteljem slovenske glasbe v Cvetličarni pripravil nepozaben koncert ob 30. obletnici samostojne kariere, ta teden je imel rojstni dan, ko boste brali te vrstice, bo na Bledu prižigal praznične lučke. Vmes – in to dobesedno vmes, saj je prekinil snemanje spota na Krvavcu, pridirkal na gostovanje v studio Pop ina in se vrnil nazaj – je posnel novo zimsko pesem in video Nihče ni sam, ko pada sneg, pol tega tedna pa preživel v avtu med gostovanji na radiih in televizijah od Trsta do Maribora.

A čeprav bo do konca leta veliko nastopal – silvestroval bo na enem od ljubljanskih trgov –, se decembra veseli tudi zaradi druženja z domačimi: »To je čas, ko zapade sneg, ko so dnevi krajši in se malo umirimo, ob koncu leta se zbere vsa družina in se družimo. Meni te stvari, najbrž tudi zato, ker sem pogosto od doma, pomenijo veliko – in to je tudi sporočilo nove pesmi. Res se veselim decembra!«