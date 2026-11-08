Neustrašna Tina Maze: spet divja, le podlaga je druga (Suzy)

Naša najboljša alpska smučarka vseh časov Tina Maze očitno niti po koncu tekmovalne kariere ne zna prav dolgo mirovati. Nekoč je z vratolomno hitrostjo drvela po zasneženih strminah, danes adrenalin z veseljem išče tudi na vodi. Na facebooku je namreč objavila fotografijo, na kateri se z jadralno desko spopada z razburkanim morjem in močnim vetrom. »Ups, spet sem to storila!« je hudomušno zapisala po vzoru znamenite uspešnice Britney Spears ter z oznakami razkrila razmere na vodi. Veter je namreč dosegal kar 35 vozlov oziroma približno 65 kilometrov na uro! »Morda malce preveč,« je še hudomušno pripomnila in dodala smeška. A če smo se iz njene smučarske kariere česa naučili, je to, da ji izzivi nikoli niso bili tuji. Le smuči je zamenjala za desko, sneg za morje, veter pa ji zdaj pomaga, namesto da bi ji nagajal.

... na morske valove!