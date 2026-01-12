  • Delo d.o.o.
ZAKORAKAL V LETO 2026

Neutrudni Alfi Nipič je silvestroval v Dubrovniku (Suzy)

Po vsej Sloveniji je tudi letos ob polnoči donela pesem Silvestrski poljub.
Pred nekaj leti je zbolel za hudo pljučnico, zato si daljših nastopov na mrazu ne upa več izvajati. Foto: Mediaspeed
Pred nekaj leti je zbolel za hudo pljučnico, zato si daljših nastopov na mrazu ne upa več izvajati. Foto: Mediaspeed
A. K.
 12. 1. 2026 | 09:00
1:10
A+A-

Na silvestrovanjih po vsej Sloveniji je tudi letos ob polnoči iz zvočnikov donela pesem Silvestrski poljub, zimzelena uspešnica v izvedbi Alfija Nipiča, ki je že dobra štiri desetletja nepogrešljiv del praznovanj. Enainosemdesetletni pevec je tokrat ni zapel v živo na kakšnem slovenskemu trgu, temveč pri naših južnih sosedih. Zadnja leta je pogosto prepeval na prostem, pretekli dve leti na Trgu Leona Štuklja v Mariboru, v leto 2026 je zakorakal v Dubrovniku. Ne skriva, da so mu na tridnevnem oddihu, ki je bil prav tako delovne narave, saj je v biseru Jadrana nastopil na slovenskem večeru, zelo ugajale višje temperature. Pred nekaj leti je namreč zbolel za pljučnico, po kateri si je komaj opomogel, zato si daljših nastopov na mrazu ne upa več izvajati. Česa si letos najbolj želi? »Da bi bil vsaj toliko zdrav, kot sem bil lani. Sliši se kot izrabljena fraza, a želim si le zdravja.«

 

