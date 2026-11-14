  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Zabava

KrižankeSudoku

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

PODVIG

Neverjetna Katarina Braniselj: dva maratona v dveh tednih (Suzy)

Na ulicah Velikega jabolka, kjer se vsako leto zbere več deset tisoč tekačev z vsega sveta, je uspešno pretekla še drugi maraton.
Z medaljo okoli vratu in še enim izjemnim maratonskim dosežkom za seboj.
Z medaljo okoli vratu in še enim izjemnim maratonskim dosežkom za seboj.
S. R., Foto: osebni arhiv
 14. 11. 2026 | 19:00
1:21
A+A-

Ko je novinarka in voditeljica Katarina Braniselj pred dobrima dvema tednoma navdušila na Ljubljanskem maratonu, kjer je s časom tri ure in četrt osvojila mesto med najboljšimi petindvajsetimi tekačicami in se uvrstila med najboljše slovenske rekreativne maratonke, ni imela veliko časa za počitek in okrevanje. Kmalu je namreč že pakirala kovčke za novo tekaško pustolovščino, tokrat v New Yorku, kjer se je udeležila enega najprestižnejših maratonov na svetu.

Na ulicah Velikega jabolka, kjer se vsako leto zbere več deset tisoč tekačev z vsega sveta, je uspešno pretekla še drugi maraton v razmaku le nekaj tednov. Takšen podvig zahteva vrhunsko telesno pripravljenost, predvsem pa izjemno psihično moč. Za večino tekačev je že en maraton velik izziv, dva v tako kratkem času sta pravi dokaz vzdržljivosti in predanosti športu. Posebno čustveno noto je Katarinini newyorški zgodbi dodala njena mama, ki jo je spremljala na poti in ob progi glasno navijala zanjo. Med nepregledno množico navijačev ji je prav mamina podpora vlivala dodatno energijo na najtežjih kilometrih.

Dvesto metrov pred ciljem jo je takole spodbujala mama.
Dvesto metrov pred ciljem jo je takole spodbujala mama.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Katarina BraniseljmaratontekšportrekreacijaLjubljanaNew York
ZADNJE NOVICE
19:38
Novice  |  Kronika  |  Doma
DOBER RAZPLET

Konec je iskalne akcije, slovenska policija je sporočila razplet

Kot so zapisali, je bil pogrešani najden živ na območju Ljubljane, z njim pa je vse v redu.
14. 11. 2026 | 19:38
19:17
Novice  |  Slovenija
DOBRO KAŽE

Dobra novica za vse, ki točite gorivo! Kaže na novo pocenitev, takšne cene se obetajo v torek

Pričakujemo lahko, da se bosta pocenila tako bencin in dizel kot tudi kurilno olje.
14. 11. 2026 | 19:17
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
BONUS MAMA

Mačehe se pogosto počutimo, kot da smo razdiralke družin

Verjamem, da je ljubezen do partnerja glavno gonilo, zaradi katerega si pripravljen premagovati tudi zahtevnejše preizkušnje, pravi Zala Udir, ena od mnogih žensk, ki so se znašle v vlogi mačehe. Številne ženske težko najdejo svoje mesto v sestavljeni družini, obremenjuje jih negativna podoba, ki jo poznamo tudi iz pravljic.
Petra Kalan14. 11. 2026 | 19:00
19:00
Bulvar  |  Suzy
PODVIG

Neverjetna Katarina Braniselj: dva maratona v dveh tednih (Suzy)

Na ulicah Velikega jabolka, kjer se vsako leto zbere več deset tisoč tekačev z vsega sveta, je uspešno pretekla še drugi maraton.
14. 11. 2026 | 19:00
18:55
Novice  |  Svet
POLJSKA

Policista, ki sta ustavila morilca v Krakovu, denarno nagrajena, a za to jima je vseeno: »Ali je kolega Kuba živ?«

Po streljanju, v katerem je umrlo šest ljudi, sta oba policista pristala v bolnišnici s hudimi poškodbami. Zdaj sta že spregovorila drug z drugim, a pred njima je še dolga pot do okrevanja.
14. 11. 2026 | 18:55
18:26
Bulvar  |  Domači trači
OSEBNA IZPOVED

Borut Pahor razkril skrivnost, ki je marsikdo ni poznal: že od mladosti ima zdravstvene težave (VIDEO)

Čeprav velja za velikega športnega navdušenca, mu ena od najbolj priljubljenih slovenskih aktivnosti povzroča precejšnje težave.
14. 11. 2026 | 18:26

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONKOLOGIJA

Raki prebavil: bolezni, pri katerih je pomembno, da pravočasno spregovorimo

Raki prebavil so pomemben del bremena raka tako v Sloveniji kot v Evropi.
Promo Slovenske novice11. 11. 2026 | 11:14
Promo
Novice  |  Slovenija
KARTICE

Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
9. 11. 2026 | 09:01
Promo
Novice  |  Svet
RAČUNI

Baterija, ki ve, kdaj je elektrika najdražja

Sistem družbe ENNA Next samodejno spremlja delovanje sončnih elektrarn in porabo v realnem času, izračunava, kdaj je najbolje polniti ali prazniti baterijo, spremlja borzne cene električne energije in se odzivana spremembe na trgu.
5. 11. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HORMONI

Jeste enako kot prej, kilogramov pa je vse več. Zakaj?

Utrujenost, nespečnost, nihanje razpoloženja in kilogrami, ki se kopičijo kljub nespremenjenim navadam. So lahko vzrok hormonske spremembe?
6. 11. 2026 | 13:32
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONKOLOGIJA

Raki prebavil: bolezni, pri katerih je pomembno, da pravočasno spregovorimo

Raki prebavil so pomemben del bremena raka tako v Sloveniji kot v Evropi.
Promo Slovenske novice11. 11. 2026 | 11:14
Promo
Novice  |  Slovenija
KARTICE

Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
9. 11. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Novice  |  Svet
RAČUNI

Baterija, ki ve, kdaj je elektrika najdražja

Sistem družbe ENNA Next samodejno spremlja delovanje sončnih elektrarn in porabo v realnem času, izračunava, kdaj je najbolje polniti ali prazniti baterijo, spremlja borzne cene električne energije in se odzivana spremembe na trgu.
5. 11. 2026 | 13:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HORMONI

Jeste enako kot prej, kilogramov pa je vse več. Zakaj?

Utrujenost, nespečnost, nihanje razpoloženja in kilogrami, ki se kopičijo kljub nespremenjenim navadam. So lahko vzrok hormonske spremembe?
6. 11. 2026 | 13:32
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST PODATKOV

Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
DEPOZITI

Prihranki na banki? Preverite, kje lahko dobite največ

Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
11. 11. 2026 | 08:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ODLOČITVE

Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce, zakaj uspešna inovacija potrebuje njihovo potrditev in kako bo nakupne odločitve spreminjala umetna inteligenca.
11. 11. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Slovenija
GLASBA

V Ljubljano prihajajo filmske legende

Umetniški mozaik slovenske prestolnice bo ob jubilejni, 10. izvedbi Zimskega festivala bogatejši za dva izjemna koncertna večera.
Promo Slovenske novice12. 11. 2026 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOST BIVANJA

Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 14:35
Promo
Novice  |  Slovenija
TRADICIJA

Slovensko podjetje osvaja Evropo. Zdaj je na vrsti Španija

Perutnina Ptuj je lani praznovala 120 let poslovanja. Jubilej je prišel v obdobju pomembne poslovne preobrazbe, ko podjetje iz regionalno prepoznavne živilske družbe raste v vse bolj mednarodno usmerjeno skupino.
10. 11. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Svet
OSKRBA

Kaj išče hrvaško energetsko podjetje v Kazahstanu?

Energija je eden ključnih dejavnikov gospodarske stabilnosti in strateške samostojnosti držav, trenutne geopolitične razmere pa dodatno poudarjajo pomen energetske varnosti v Evropi.
13. 11. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Bomo imeli čez 15 let dovolj elektrike za vse?

Vse večja poraba električne energije bo v prihodnjih desetletjih zahtevala, da se elektroenergetski sistem prilagodi spreminjajočim se razmeram, hkrati pa je nujno delovanje v smeri razogljičenja in večanja deleža obnovljivih virov.
29. 10. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLADKO UDOBJE

Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:39
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ODNOSI

Združili moči s prvakom med pijačami

Povezovanje poslovanja na dveh sosednjih trgih, nova partnerstva in naložbe v učinkovitost odpirajo prostor za nadaljnjo rast.
2. 11. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPOVED

Bo JEK2 prinesel cenejšo elektriko? Kaj nas čaka do takrat? (video)

Andrej Vizjak opozarja na visoke cene elektrike in možne zamude pri gradnji JEK2. Minister Jernej Vrtovec pa poudarja, da Slovenija novo jedrsko elektrarno nujno potrebuje.
9. 11. 2026 | 08:40
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
10. 11. 2026 | 09:19
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki