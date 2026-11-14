Neverjetna Katarina Braniselj: dva maratona v dveh tednih (Suzy)

Ko je novinarka in voditeljica Katarina Braniselj pred dobrima dvema tednoma navdušila na Ljubljanskem maratonu, kjer je s časom tri ure in četrt osvojila mesto med najboljšimi petindvajsetimi tekačicami in se uvrstila med najboljše slovenske rekreativne maratonke, ni imela veliko časa za počitek in okrevanje. Kmalu je namreč že pakirala kovčke za novo tekaško pustolovščino, tokrat v New Yorku, kjer se je udeležila enega najprestižnejših maratonov na svetu.

Na ulicah Velikega jabolka, kjer se vsako leto zbere več deset tisoč tekačev z vsega sveta, je uspešno pretekla še drugi maraton v razmaku le nekaj tednov. Takšen podvig zahteva vrhunsko telesno pripravljenost, predvsem pa izjemno psihično moč. Za večino tekačev je že en maraton velik izziv, dva v tako kratkem času sta pravi dokaz vzdržljivosti in predanosti športu. Posebno čustveno noto je Katarinini newyorški zgodbi dodala njena mama, ki jo je spremljala na poti in ob progi glasno navijala zanjo. Med nepregledno množico navijačev ji je prav mamina podpora vlivala dodatno energijo na najtežjih kilometrih.