Nevesta Anita Horvat: od olimpijske zaroke do oltarja (Suzy)

POROKA

Pred dnevi je na posestvu Sivka oblekla poročno obleko in dahnila usodni da svojemu dragemu Žanu Luki Zelku.

V atletiki gre včasih vse po načrtih, drugič nekoliko manj. Tekačica na 400 in 800 metrov letos na stezi ni dosegla vsega, kar si je želela, a je zato zasebno doživela enega najlepših trenutkov. Pred dnevi je na posestvu Sivka oblekla poročno obleko in dahnila usodni da svojemu dragemu Žanu Luki Zelku. Namesto želenega finala na nedavnem evropskem prvenstvu je Anita Horvat letos doživela drugačen vrhunec. Z Žanom Luko Zelkom sta svojo ljubezensko zgodbo pripeljala do najlepšega cilja. Spoznala sta se leta 2022, dve leti pozneje je v Parizu prišel trenutek, ki ga ne bosta pozabila. Jadralec je ...