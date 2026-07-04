Neža Đorđić: ženska za Guinnessovim rekorderjem (Suzy)

GLASBENICA IN PSIHOTERAPEVTKA

Celjanka, magistrica psihoterapevtske znanosti in specializantka sistemske psihoterapije, že več kot desetletje s toplino, sočutjem in strokovnostjo pomaga ljudem bolje razumeti sebe in svet.

Marsikdo se je v dneh, ko je Velenjčan Robert Goter postavljal rekord in harmoniko igral dobrih 83 ur, spraševal, kdo je skrivnostna dama v črnem, ki mu je ob tem podvigu stala ob strani. Prišla je, sedla poleg njega, zdelo se je, da je Robert za nekaj minut zatisnil oči ter si odpočil, čeprav je ves čas igral. Kadar je ni bilo ob sodniški mizi, je bila v pripravljenosti v ozadju. V štirih dneh in treh nočeh je sama oči zatisnila le za približno šest ur. Potrebnih je vsaj 20 seans Rada potuje, barve jo spremljajo na vsakem koraku.Neža Đorđić, ki je prav tako glasbenica in v salonskem orkestru ...