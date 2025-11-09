Nežna plat Tine Maze: z materinstvom je zapolnila praznino (Suzy)

NJENA NAJLJUBŠA VLOGA

Želi si, da bi Anouk sama izbrala pot, ki jo bo osrečevala.

Nedavno se je v avstrijskem Söldnu s tekmama v veleslalomu začel letošnji svetovni pokal v alpskem smučanju. Tam ni manjkala niti naša najboljša smučarka vseh časov Tina Maze, ki že vrsto let kot strokovna sodelavka sodeluje s športno televizijo Eurosport. Ob 42-letni Korošici sta bila pričakovano tudi njen življenjski sopotnik Andrea Massi, ki pomaga smučarki Andreji Slokar, in njuna sedemletna hči Anouk. Deklica je, ko se je mami pridružila na delovnem mestu, pritegnila precej pozornosti, saj je znano, da Tina edinke ne izpostavlja očem javnosti, prav tako zelo redko objavlja njene ...