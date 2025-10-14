Nicole Kidman in Keith Urban: ločitev kot strela z jasnega (Suzy)

Ločitev para, ki je veljal za simbol trdnega hollywoodskega zakona, je za svetovno javnost prišla kot strela z jasnega, a ni bila presenečenje za njune bližnje, ki naj bi že dolgo slutili, da je konec zveze neizogiben. Vlogo za razvezo je po 19 letih zakona konec minulega meseca vložila Nicole in kot razlog navedla nepremostljive razlike. Po pisanju več medijev sta se zakonca začela oddaljevati že v zgodnjem poletju, ko naj bi Keith zapustil njun dom v Nashvillu. Viri blizu para trdijo, da je ona želela rešiti zakon, on je bil glede ločitve odločnejši.

Pojavila so se namigovanja, da je Keith že našel novo ljubezen, vendar za zdaj ni uradne potrditve o tem.

Sedaj že nekdanja zakonca s koreninami iz dežele tam spodaj sta se spoznala januarja 2005 na dogodku, ki ga v namen promocije Avstralije v Hollywoodu letno prirejajo v Združenih državah Amerike. Oba sta bila že uveljavljena na svojih področjih: ona dobitnica oskarja in ena najbolj cenjenih igralk, on z grammyjem nagrajeni kantri glasbenik. Po njunih besedah je takoj preskočila iskrica, vendar je Keith nekaj mesecev zbiral pogum, da jo je poklical. Postala sta par, se junija 2006 na romantični zasebni slovesnosti v Sydneyju poročila in se kmalu znašla pred velikim izzivom: Keithovo odvisnostjo. Le štiri mesece po poroki je namreč odšel na kliniko za zdravljenje zasvojenosti. Nicole mu je stala ob strani in pozneje je javno priznal, da mu je prav ona pomagala, da se je spopadel s svojimi demoni, da ji je hvaležen za podporo in zvestobo ter da mu je rešila življenje.

Ko sta leta 2008 dobila prvo hčerko Sunday Rose in dve leti za tem še Faith Margaret, se je sreča zdela popolna, zgradila sta odnos, ki se je zdel trden in ljubeč, a kljub vsemu se zdi, da so se razlike in morebitne nove napetosti med njima z leti poglabljale, kar je pripeljalo do konca njune zakonske poti, bosta pa sodelovala pri pomembnih odločitvah o zdravju in izobraževanju hčera, prav tako sta se zavezala, da pred njima ne bosta slabo govorila drug o drugem ter da bosta spodbujala ljubeč odnos do obeh staršev. Presenetil je skrbniški dogovor, po katerem bo ona imela hčerki 306 dni na leto, on pa le 59 – vsak drugi vikend. Kaj vse se je kuhalo v ozadju, morda ne bomo nikoli izvedeli.