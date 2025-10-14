Nicole Kidman in Keith Urban: ločitev kot strela z jasnega (Suzy)

Ločitev para, ki je veljal za simbol trdnega hollywoodskega zakona, je za svetovno javnost prišla kot strela z jasnega, a ni bila presenečenje za njune bližnje, ki naj bi že dolgo slutili, da je konec zveze neizogiben. Vlogo za razvezo je po 19 letih zakona konec minulega meseca vložila Nicole in kot razlog navedla nepremostljive razlike. Po pisanju več medijev sta se zakonca začela oddaljevati že v zgodnjem poletju, ko naj bi Keith zapustil njun dom v Nashvillu. Viri blizu para trdijo, da je ona želela rešiti zakon, on je bil glede ločitve odločnejši.
Ko sta leta 2008 dobila prvo hčerko Sunday Rose in dve leti za tem še Faith Margaret, se je sreča zdela popolna, zgradila sta odnos, ki se je zdel trden in ljubeč, a kljub vsemu se zdi, da so se razlike in morebitne nove napetosti med njima z leti poglabljale, kar je pripeljalo do konca njune zakonske poti, bosta pa sodelovala pri pomembnih odločitvah o zdravju in izobraževanju hčera, prav tako sta se zavezala, da pred njima ne bosta slabo govorila drug o drugem ter da bosta spodbujala ljubeč odnos do obeh staršev. Presenetil je skrbniški dogovor, po katerem bo ona imela hčerki 306 dni na leto, on pa le 59 – vsak drugi vikend. Kaj vse se je kuhalo v ozadju, morda ne bomo nikoli izvedeli.