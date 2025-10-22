Nicole Kidman: osvoboditev in preobrazba (Suzy)

ZNANI V ZVEZDAH

Nicole Kidman je po ascendentu prodorna, globoka, intenzivna, strastna škorpijonka. Eterična, mila, nežna, krhka, nezemeljska avra, ki jo obdaja, je povezana z Neptunom, planetom intuicije, umetnosti, navdiha in karizme, ki je položen v prvo hišo. Hkrati je njen tradicionalni vladar Mars v dvanajsti, neptunovi hiši, kar kaže njeno skrivnostnost in težnjo po umiku v zasebnost. Moderni vladar Pluton je v konjunkciji z Uranom, tako se ji lahko večkrat življenje nepričakovano obrne na glavo, tudi z ločitvijo. Izdaja vedno za sabo potegne tako čustveno kot finančno izgubo, krizo, saj je ...