Nihče ne umre po nesreči, duša se odloči za odhod (Suzy)

»Smrt ni nič drugega kot odločitev in pogodba med dušo in vesoljem. Smrt ni duši nikoli vsiljena. Pojavi se priložnost kot portal, ki se odpre, in če duša želi umreti, oditi z Zemlje, jo lahko izkoristi. Vesolje se ne vmešava v to. Vsak od nas ima v življenju pet izhodnih točk – portalov ali možnosti, da zapusti Zemljo. Ko nekdo zgodaj umre in se vsi sprašujejo, zakaj si je to zaslužil, gre le za to, da je vesolje ponudilo priložnost in jo je duša izbrala. Ljudje povezujejo smrt s trpljenjem, fizičnim zdravjem ali starostjo, a ni nujno tako. Nekdo gre lahko v najboljše in najdražje bolnice, a ni nobenega zagotovila, da bo živel. Drugi gre v najcenejše in pride iz njih zdrav in srečen. Smrt je namreč nekaj, kar duša izbere,« pojasnjuje dr. Tamanna Chandhok, indijska jasnovidka in duhovna svetovalka.