Nik Škrlec, igralec: Zelo rad govorim o svojih neuspehih (Suzy)

POGOVOR

Dramski igralec in voditelj, ki je Slovenijo osvojil s svojim izjemnim znanjem o spominu, ves čas preseneča. Če ne s svojimi zabavnimi zgodbami in videoposnetki na spletu, kot avtor knjige, ki je postala slovenska knjiga lanskega leta.

Zdaj ob legendarni Poloni Vetrih in energični Mojci Fatur nastopa v predstavi Veličastna, ki govori o Florence Foster Jenkins, bogatašinji brez posluha, ki je pela vsemu navkljub in ji je uspelo napolniti celo slovito Carnegie Hall. Nik igra njenega pianista, kar je zanimiv korak, tudi ker se je sam pred leti odločil naučiti igrati na klavir v odrasli dobi, ko je praviloma pridobivanje takšnega znanja veliko težje. Ljudje se strašno bojimo blamirati. V tem pogledu sta bila pogumna tako Florence kot njen pianist. Tudi vi? Da. Naučil sem se, da je dobro, če si upam postaviti se v položaje, ko ...