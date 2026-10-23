Nik Škrlec in Lena Hribar Škrlec: razkrila skrivnost svoje ljubezenske enačbe (Suzy)

Igralca Nik Škrlec in Lena Hribar Škrlec imata čudovit razlog za veselje. Po več kot petnajstih letih ljubezni in petih letih zakona bosta namreč prvič postala oče in mama! Veselo novico sta razkrila na instagramu, kjer sta objavila skupno fotografijo, na kateri Lena ponosno razkazuje zaobljeni nosečniški trebušček, ob njej je pripisala le preprosto enačbo: »1 + 1 = 3.« Za Nika, ki slovi po izjemnem spominu, miselnih podvigih in nekdanjem vodenju Malih sivih celic, je to bržkone ena najljubših računskih operacij doslej.

Njuna ljubezenska zgodba se je začela že med študijem na AGRFT, po desetih letih zveze sta se julija 2021 poročila. Zakonca, ki svojega zasebnega življenja ne obešata na veliki zvon, sta tudi tokrat pustila, da namesto dolgih besed spregovori fotografija. Kdaj se bo njuna družinica povečala in ali pričakujeta dečka ali deklico, za zdaj še nista povedala. Njune sreče pa se že veselijo številni prijatelji in oboževalci. Iskrene čestitke bodočim staršem!