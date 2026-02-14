Nika in Domen Prevc: Družinska zbirka je popolna (Suzy)

EDINSTVENA ZGODBA

O naših šampionih je bilo napisano že vse, zato se jim lahko le še priklonimo do tal in smo jim hvaležni, da z nami delijo svojo briljantnost.

Še nikoli nismo bili priča tako ganljivim prizorom, kot so jih uprizorili Prevčevi na letošnjih olimpijskih igrah v Italiji. Spisala se je sodobna športna zgodovina, ko se je na prizorišču zimske pravljice pojavila celotna rodbina, zaslužna za najbolj prestižne podvige v smučarskih skokih. Z njimi smo jokali od ganjenosti in veselja, saj so nesebično kazali čustva pred širnim svetovnim avditorijem. Še posebno se nas je dotaknila tolažba, ki jo je prvakinja Nika Prevc poiskala v objemu mame Julijane in očeta Dareta. V izteku, kjer so se podeljevala odličja, sta s svojima sorojencema ...