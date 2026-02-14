Nika in Domen Prevc: Družinska zbirka je popolna (Suzy)

O naših šampionih je bilo napisano že vse, zato se jim lahko le še priklonimo do tal in smo jim hvaležni, da z nami delijo svojo briljantnost.
Galerija
Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc so Sloveniji priskakali zlato medaljo na ZOI 2026.
Še nikoli nismo bili priča tako ganljivim prizorom, kot so jih uprizorili Prevčevi na letošnjih olimpijskih igrah v Italiji. Spisala se je sodobna športna zgodovina, ko se je na prizorišču zimske pravljice pojavila celotna rodbina, zaslužna za najbolj prestižne podvige v smučarskih skokih. Z njimi smo jokali od ganjenosti in veselja, saj so nesebično kazali čustva pred širnim svetovnim avditorijem. Še posebno se nas je dotaknila tolažba, ki jo je prvakinja Nika Prevc poiskala v objemu mame Julijane in očeta Dareta. V izteku, kjer so se podeljevala odličja, sta s svojima sorojencema ...