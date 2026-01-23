Nika Kovač, Delova osebnost leta: Nimam strahu pred nikomer (Suzy)

ISKREN POGOVOR

Nagrada Delove osebnosti leta je prišla kot krona za požrtvovalno angažiranje za strpnejšo družbo.

Za marsikoga je neustrašna, ko se zavzema za osnovne človekove pravice ob krmarjenju med razburkanimi valovi svetovnih odločevalcev in ljudstva. Nobenega napoja superjunakinje ni popila v otroštvu, da bi postala velesila, ki vodi predano aktivistično skupnost. Vse je prišlo z igro in besedami, ujetimi med platnice. Spisala je že nešteto zgodb, sedaj je napočil čas, da napiše svojo, daleč stran od hrupa, ki je preglasil njena najgloblja občutenja. Kako ste sploh odrasli v tako odločno, samozavestno in načelno žensko? Za moj osebnostni razvoj je bila starševska vzgoja ključna. Mama in oče sta ...