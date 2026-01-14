Nika Kovač: Naporna pomlad, odlična druga polovica leta (Suzy)

ZNANI V ZVEZDAH

Trenutno je tik pred spremembo, saj se pr. Luna konec meseca premakne v ovna za dve leti in pol.

Nika Kovač je rojena z ascendentom v raku, tako je čustvena, občutljiva, okoli sebe potrebuje družino, 'svoje pleme', ljudi, ki jim lahko zaupa in ji dajejo občutek varnosti. Njena vladarica Luna je v ambicioznem, prizemljenem, realnem, odgovornem kozorogu, ki ji daje talent za ukvarjanje s poslovno platjo projektov in birokracijo. Ob Luni je Uran, planet, ki ga povezujemo z modernostjo, naprednostjo, razvojem, stopinjo proč Neptun, planet vizije, navdiha, idealizma. Kombinacija odraža njeno družbeno angažiranost, zavzemanje za pravičnost in prenovo starih sistemov. Projekti, ki se jih ...