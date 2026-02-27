Nika Zorjan: »Pokličite ljubljene, preden bo prepozno« (Suzy)

INTERVJU

Pevka nam je zaupala, zakaj je hvaležna svoji največji vzornici, mami, in kaj bi storila, če bi ji ostal na voljo samo še en dan življenja.

Doma so tri močne ženske. Prekaljene Prekmurke, ki znajo držati skupaj. Odlikuje jih čutna energija, s katero zdravijo bolečino in lepšajo svet. Druga drugo znajo potolažiti, a tudi spraviti na obrate. So zaveznice, prijateljice, predvsem pa družina, v kateri jih z nežnostjo boža tankočutna očetova roka. Pevka nam je zaupala, zakaj je hvaležna svoji največji vzornici, mami, in kaj bi storila, če bi ji ostal na voljo samo še en dan življenja. Nika Zorjan v sebi nosi dva svetova. Navzven je pokončna, samozavestna mlada dama, ki se zna postaviti zase, kar je že večkrat dokazala in si prislužila ...