POPOTNICA

Nina Gazibara raziskuje svet: Tajska jo je očarala (Suzy)

Celo Slovence je srečala, in čeprav se niso poznali, so se družili ob pijači.
Razbeljene plaže in turkizno morje ...
Razbeljene plaže in turkizno morje ...
T. M., Foto: osebni arhiv/Facebook
 8. 2. 2026 | 09:00
0:14
A+A-

Nekdanja vrhunska manekenka Nina Gazibara je strastna popotnica, ki se je tokrat na toplo odpravila v družbi prijateljev. Za oddih so izbrali Tajsko. Dežela prijaznih ljudi in slastne hrane je videti kot nekaj, kar bi si izmislil pesnik z nekoliko preveč domišljije. Ali kot turistični katalog, ki se je odločil postati roman. Pod palmami, kjer čas mineva počasneje, kot se topi sladoled na tropskem soncu, Nina uživa v raziskovanju skritih kotičkov. En dan se sprehaja po plažah enega, naslednji dan drugega otoka. Celo Slovence je srečala, in čeprav se niso poznali, so se družili ob pijači. Naša lepotica je nedvomno nekdo, ki zna hkrati občudovati sončne zahode in se smejati, ko ji veter nagajivo razmrši lase. V dobri družbi se je vozila s čolni med otoki, ki so jo očarali s prizori, tradicijo in spontanimi dogodivščinami. In ni skrivnost, da Nina s svojo lahkotno energijo deluje kot junakinja poletja, ki zna v vsakem trenutku najti drobno čarovnijo.

Zaprisežena nudistka je morala na tajskih otokih obleči kopalke.
Zaprisežena nudistka je morala na tajskih otokih obleči kopalke.

Več iz teme

Nina GazibaraTajskapotovanje
