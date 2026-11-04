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Nina Ivanič na toplem: italijanska pravljica sredi jeseni (Suzy)

Nina si je za krajši pobeg izbrala destinacijo, znano po slikovitih skalah Faraglioni in znameniti Modri jami.
Z nesknčno modrino si je pobarvala jesenske dni.
Z nesknčno modrino si je pobarvala jesenske dni.
M. B. Z., Foto: osebni arhiv/instagram
 4. 11. 2026 | 21:00
1:23
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Priljubljena slovenska igralka Nina Ivanič si je privoščila jesenski oddih na enem najbolj slikovitih italijanskih otokov. Za nekaj dni je vsakdan zamenjala za slikovito in pisano sredozemsko vzdušje in lepote znamenitega Caprija, ki že desetletja privablja svetovne zvezdnike, umetnike in ljubitelje italijanskega načina življenja. Capri, ki leži v Neapeljskem zalivu, slovi po dramatičnih pečinah, kristalno čistem morju, ozkih ulicah in razgledih, ki jemljejo dih.

Otok je še posebno očarljiv jeseni, ko se poletna gneča umakne, temperature pa so prijetnejše za raziskovanje. Nina si je tako za krajši pobeg izbrala destinacijo, znano po slikovitih skalah Faraglioni in znameniti Modri jami, ki sodijo med njegove največje naravne lepote. S prvimi v ozadju je tudi pozirala, delila fotografije na družabnih omrežjih in zapisala: »Čarobni otok, poseben, butičen, osončen, dišeč. La dolce vita Capri.« Medtem ko se pri nas že občuti prvi mraz, se je tako začasno vrnila v poletno razpoloženje ter uživala v pogledih na neskončno morsko gladino.

Uživala je v pogledu na znamenite skale Faraglioni, enega najbolj prepoznavnih simbolov italijanskega Caprija.
Uživala je v pogledu na znamenite skale Faraglioni, enega najbolj prepoznavnih simbolov italijanskega Caprija.

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