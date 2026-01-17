Nina Ivanič uživa: Z družino je pobegnila na toplo (Suzy)

Ni boljšega kot začeti leto s potovanjem! Ne samo zato, ker tedaj ni večje gneče in ker pregovorno vse leto počnemo tisto, česar se lotimo na njegovem začetku, ampak tudi ker se s tem izognemo domačemu mrazu in turobnemu vremenu. Igralka Nina Ivanič je strastna popotnica, ki se rada odpravi na lepše z družino. Vesela je, da se ji na potepanjih z možem Matjažem Repom še vedno rada pridružita tudi sinova, 20-letni Miha in 26-letni Luka, tako lahko skupaj odkrivajo nove destinacije in kulture. Tokrat so se odpravili v Abu Dabi v Združenih arabskih emiratih, kjer so jih poleg znamenitosti razveselile tudi prijetnejše temperature. »Enodnevna preobrazba,« je zapisala ob fotografiji, ki jo je posnela v tamkajšnji mošeji, ob ogledu katere si je v skladu z njihovimi običaji nadela naglavno ruto oz. šal.

Družinsko raziskujejo Združene arabske emirate