POTOVANJE

Nina Ivanič uživa: Z družino je pobegnila na toplo (Suzy)

Vesela je, da se ji na potepanjih z možem Matjažem Repom še vedno rada pridružita tudi sinova, 20-letni Miha in 26-letni Luka. Tokrat so se odpravili v Abu Dabi v Združenih arabskih emiratih.
Družinsko raziskujejo Združene arabske emirate

Ob obisku mošeje

M. B. Z., foto osebni arhiv/instagram
 17. 1. 2026 | 15:56
Ni boljšega kot začeti leto s potovanjem! Ne samo zato, ker tedaj ni večje gneče in ker pregovorno vse leto počnemo tisto, česar se lotimo na njegovem začetku, ampak tudi ker se s tem izognemo domačemu mrazu in turobnemu vremenu. Igralka Nina Ivanič je strastna popotnica, ki se rada odpravi na lepše z družino. Vesela je, da se ji na potepanjih z možem Matjažem Repom še vedno rada pridružita tudi sinova, 20-letni Miha in 26-letni Luka, tako lahko skupaj odkrivajo nove destinacije in kulture. Tokrat so se odpravili v Abu Dabi v Združenih arabskih emiratih, kjer so jih poleg znamenitosti razveselile tudi prijetnejše temperature. »Enodnevna preobrazba,« je zapisala ob fotografiji, ki jo je posnela v tamkajšnji mošeji, ob ogledu katere si je v skladu z njihovimi običaji nadela naglavno ruto oz. šal.

