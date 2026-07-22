Nina Ivanič: zdrav duh v zdravem telesu! (Suzy)

Za to niso zaslužni le dobri geni, temveč tudi vztrajnost, disciplina in predanost, s katerimi poleti, ko marsikdo začasno opusti redno vadbo, skrbi za zdrav življenjski slog. V mladosti odlična golfistka se je lani po četrt stoletja energično vrnila k temu njej ljubemu športu v naravi, tako jo lahko tudi letos pogosto vidimo na zelenici s palico v roki. Toda to še ni vse – s fotografijo, ki jo je delila s svojimi sledilci na instagramu, se je namreč pohvalila, da odlično telesno pripravljenost ohranja tudi s treningi na fitnesu. Pri tej vadbi ni novinka, saj jo spremlja že dlje časa in ji je že večkrat pomagala do boljše boljše kondicije. Lahko jo le pohvalimo, saj žari, njen trud pa se ji očitno bogato obrestuje.

... na fitnes pa hodi že dolgo. FOTO: Osebni arhiv/instagram