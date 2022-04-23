V TEŽAVAH

Nina iz Tabujev ganjena ob pomoči Slovencev

Da bo naletela na tako sočuten odziv iz domače dežele, si ni upala pomisliti niti v najlepšem scenariju. Originalna pevka skupine Tabu se je znašla v zelo zahtevni življenjski situaciji, na drugem koncu sveta, bolna, zapuščena, ogoljufana, brez finančnih sredstev, da se vrne domov. Potrebovala je veliko poguma, da se je odločila poklicati na pomoč, tako nas je v iskrenem posnetku nagovorila, razkrila svojo zgodbo in osupnila, ko je v pičlih dveh dneh prejela več kot 10 tisoč evrov donacij.

Galerija Pevka ne more verjeti, da je v slabih dveh dneh dobila pomoč v višini več kot 10 tisoč evrov.

Tomaž Mihelič, foto osebni arhiv

V rodnem Žalcu jo je sistem pustil na cedilu. Najprej je Nina Vodopivec ostala brez glasu, kar je njeno prihodnost, ki si jo je zamišljala na odru, postavilo pod vprašaj. Morala se je posloviti od glasbe, te neusahljive ljubezni, s katero se je napajala. Nato je bila ogrožena še njena varnost, saj se ji je v intimo varnega zavetja doma prikradel neznanec, policija in sodstvo pa sta jo prepustila nemilosti zalezovalcu. Zastarela zakonodaja jim omogoča, da se ne spuščajo v bran žrtvam, ampak se odzovejo, šele ko se jih nepridiprav fizično loti. Ni ji preostalo drugega, kot da sprejme velikansko ...