ZASNEŽENA NOČ

Nina Osenar Kontrec: mraz jim ne pride do živega (Suzy)

Marlon je v družbi mamice in očka razposajeno poskakoval po zasneženi odeji.
Nina, Dejan in Marlon so se dobro opremili in jo popihali v zasneženo noč. Foto: osebni arhiv/Instagram
Nina, Dejan in Marlon so se dobro opremili in jo popihali v zasneženo noč. Foto: osebni arhiv/Instagram
T. M.
 11. 1. 2026 | 10:25
1:13
A+A-

Nekateri otroci še nikoli niso bili na snegu, ker je bila zima v zadnjih letih precej skopa s padavinami. Edinec Nine Osenar Kontrec je doslej že okusil nekaj snežink, a takšnega belega razkošja še ni videl. Zato je celotna družina izkoristila prve meteže za aktivnosti na prostem. Voditeljica in avtorica knjige, ki se odslej podpisuje tudi pod recepturo slastnih veganskih piškotov, se rada prepusti vragolijam. Zaveda se, kako pomembno je, da znajo starši sprostiti otroka v sebi, in najlepše je to storiti v družbi najdražjih. Kepanje, delanje snežakov, sankanje ali sproščen sprehod v troje je darilo, ki si ga je vredno vzeti. Pri tem nobene vremenske razmere ne smejo biti izgovor za to, da bi ostali doma. Še najmanj mraz, pred katerim se lahko ubranimo s toplo bundo, šalom in rokavicami. Marlon je v družbi mamice in očka razposajeno poskakoval po zasneženi odeji in lovil dragocene spomine.

 

