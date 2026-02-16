  • Delo d.o.o.
VELIKA SPREMEMBA

Nina Osenar Kontrec: Nisem se ločila (Suzy)

»To ni frizura za mlačne, neodločne, temveč za polnokrvne ženske, ki so doživele krut padec in se pobrale ...«
Z novo pričesko sporoča, da je zrelejša.
Z novo pričesko sporoča, da je zrelejša.
T. M., Foto osebni arhiv
 16. 2. 2026 | 09:25
 16. 2. 2026 | 10:14
1:22
A+A-

Nikoli ni prepozno za nekaj udarnega. Nina Osenar Kontrec je ob veliki spremembi poudarila, da v njenem zakonu z Dejanom Kontrecem ne 'škripa'. »Z možem se imava še bolj rada, čeprav za žensko pogosto rečejo, da se najprej spravi na lase, kadar ima težave s partnerjem. Moram priznati, da sem si od nekdaj želela kratko pričesko in frufru, skratka nekaj karakternega, kar bo pristajalo moji močni osebnosti,« sporoča voditeljica in avtorica biografske knjige V objemu življenja.

»To ni frizura za mlačne, neodločne, temveč za polnokrvne ženske, ki so doživele krut padec in se pobrale. To so storile pogumno, strastno in samozavestno. Izraža vibracijo notranje moči. Počutim se fantastično in zdi se mi zabavno, da sem si omislila nekaj, kar me spominja na moj najljubši film Pulp Ficton. V njem blesti Uma Thurman s podobnim stilom in občutek je osvobajajoč, ko se znebiš lasnih podaljškov,« pravi. Prepričana je, da nova podoba sovpada z zrelostjo, saj bo kmalu dopolnila 43 let.

 

družinapartnerstvoženskeljubezenmoškiločitevNina Osenar Kontrec
