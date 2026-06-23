Nina Osenar Kontrec: Sprejela sem svoja leta (Suzy)

BOŽANSKE SLADICE

Marsikdo se sprašuje, kako lahko voditeljica in kulinarična mojstrica ob redni pripravi božanskih sladic ohranja tako zavidljivo postavo.

Na trg je poslala slastne piškote, s fotografom Dejanom Nikoličem pa sta s serijo zapeljivih fotografij obudila spomin na obdobje, ko je navduševala tudi s svojimi ženskimi čari. Od takrat se je marsikaj spremenilo, saj je bogatejša za številne življenjske izkušnje. Materinstvo je na telesu pustilo sledi, a to ne pomeni, da se ne počuti odlično. »Z ničimer ne pretiravam, kar je najverjetneje osnova za samozavest,« že v uvodu namigne Nina Osenar Kontrec, ko razloži, kako ji uspe ohranjati tako dobro psihofizično kondicijo. Prisega namreč na zmernost, tako pri gibanju kot prehrani. »Veganske ...