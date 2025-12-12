Nina Pečar o Boštjanu Romihu: Med nama se je zaiskrilo (Suzy)

VSESTRANSKA UMETNICA

Vile rojenice so bile nadvse radodarne, ko so 34-letni Novomeščanki v zibelko polagale darove. Lepa dolgolaska je odlična glasbenica (igra in poučuje kopico instrumentov), skladateljica, slikarka, tonska mojstrica in še bi lahko naštevali. »Od nekdaj me je zanimalo veliko stvari in sem jih hotela raziskati,« sproščeno pove.

Njeno široko glasbeno znanje ji je dalo tudi ljubezen. Boštjan Romih je v začetku letošnjega leta prišel k njej izpilit svoje znanje glasbene teorije … In vse ostalo je zgodovina. Zdaj skupaj po Sloveniji nastopata s Pasjo komedijo in spravljata občinstvo v smeh. bostjan romih in nina pecar »Ti dnevi so res pestri in niti za trenutek mi ni dolgčas. Nasprotno, svoj čas moram res dobro razporediti, da mi uspe vse postoriti,« veselo začne in doda, da je od mladih nog zelo živahna in radovedna. Mlada astronomka V njenem širšem sorodstvu ni nihče umetnik, a so vsi veliki ljubitelji umetnosti. Tako ...