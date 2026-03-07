Nina Pušlar, pevka: Prelomila sem obljubo (Suzy)

PRIPRAVLJA NEKAJ POSEBNEGA

Potem ko je kraljica velikih glasbenih odrov s svojimi številnimi uspešnicami navdušila v areni Stožice in na stadionu v domači Ivančni Gorici, nas 25. marca vabi v Odisejo BTC City, kjer bomo na zelo posebnem prizorišču njeno glasbo doživeli še nekoliko drugače – v glasbeno-gledališko-plesnem šovu Aria.

Nekaj tednov pred težko pričakovanim dogodkom, ki bo zanjo spet nekaj novega na glasbeni poti, je izdala dvojno koncertno zgoščenko V živo s stadiona Ivančna Gorica. To je posnela na nepozabnem koncertu ob 20. obletnici pevske kariere. Jubilejno leto je za njo, a videti je, da ustvarjalnost in ideje Nine Pušlar ne poznajo meja. Z vso vnemo se je skupaj z ekipo Studia 7 pod taktirko Marka Pirca lotila tehnično zahtevnega projekta, ki bo ugledal luč sveta na materinski dan. Ta datum je naključje, vse ostalo je bilo dobro načrtovano, nam je pred predstavo, v kateri jo bomo ugledali v drugačni ...