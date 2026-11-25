ZNANI V ZVEZDAH

Partner je nakazan kot odprt, vedoželjen, razgledan, zgovoren, aktiven človek, ki ji širi obzorja.

Nina Rakovec je rojena z ascendentom v dvojčkih, tako je radovedna, igriva, komunikativna, zabavna, odprta, težko je pri miru in vedno počne več stvari hkrati. Sonce v prvi hiši ji daje močno voljo, energijo, zaupanje vase, odločnost in veliko podporo družine, moških, očeta in partnerja. Prepričana je v svoje odločitve in zna vztrajati, ko se za kaj odloči. Vladar Merkur je v raku in poudarja nežnejšo plat njene narave. Čustveno je občutljiva in stvari ji hitro pridejo do živega. Zelo pomembna sta ji družina in ožji prijateljski krog, ljudje, ob katerih se počuti varno in jim lahko zaupa. Ker ...