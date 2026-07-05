Nina Strnad: Družina in ljubezen sta njen največji navdih (Suzy)

SAMOSTOJNI ALBUM

Po več kot dvajsetih letih navduševanja z interpretacijami domačih in tujih uspešnic se je Ljubljančanka z izjemnim darom odločila za svoj prvi avtorski album.

Pesmi so nastajale v različnih obdobjih, Nina Strnad pa se tokrat predstavlja tudi kot avtorica besedil in glasbe. Odločila se je za drugačen vrstni red, saj je s svojo ekipo repertoar najprej preigravala na koncertih, šele za tem je nastal projekt z izbranimi skladbami. »Zato nosi takšen naslov, ker verjamem, da v umetnosti ni prostora za preračunljivost. Vsa besedila so pisana iz izkušenj in čutenj. Nobenega poustvarjanja ni bilo ali idejnih zasnov, ampak je šlo vse neposredno iz mene na papir. Iskreno se mi je zdela prava beseda, saj nosi v sebi iskre, zadovoljstvo, srečo, veselje in ...