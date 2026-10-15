Nina Strnad: Ko glas postane dotik (Suzy)

Zdi se, kot da zna s pesmijo doseči tisti kotiček človeka, do katerega besede pogosto ne najdejo poti. Pri njej petje ni le poklic in ni zgolj talent, temveč nekaj veliko bolj prvinskega. Ves njen organizem je uglašen in vsaka pesem, ki jo vzame za svojo, v njeni interpretaciji zaživi na novo. Zato ne preseneča, da ji z veseljem prisluhnejo tudi najbolj cenjeni slovenski avtorji, še posebno ustvarjalci legendarnih popevk. Njihove zimzelene uspešnice v njeni izvedbi dobijo posebno toplino in globino. Z glasbo nagovarja občinstvo tudi na družbenih omrežjih. Res je, da nas ne spusti v domačo dnevno sobo, zato pa na stežaj odpre vrata svojega srca.

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Maja, Živa in Nina sestavljajo sestrski trio.

Akademski glasbeniki nadvse radi sodelujejo z njo.

Neponovljivi Mojmir Sepe je dejal, da se zdi, kot bi posijalo sonce, kadar na oder stopi Nina.

Med zlatimi glasovi je vselej tudi njen.

Stati na odru ob Bracu Doblekarju je svojevrsten privilegij.

Njen glas seže v deveto vas.

Hvaležna je Mariu Galuniču, ki ji je v svoji nedeljski oddaji dal priložnost, da se v Bitki talentov predstavi širši Sloveniji.

V družbi edinstvene Elze Budau, ki še posebno uživa, kadar njene verze zapoje Nina.

Ne glede na zvrst njen glas vsaki pesmi vdihne nekaj posebnega.