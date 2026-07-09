Nino Ošlak v sedlu, po dolgih letih spet na konju (Suzy)

Za Nina Ošlaka bo letošnje poletje vse prej kot dolgočasno. Med urejanjem novega stanovanja si bo čas vzel tudi za krajše pobege na morje in ob jezera, ob tem je po dolgih letih znova obudil hobi, ki ga je spremljal že v mladosti. »Poletje je moj letni čas, saj takrat praznujem tudi rojstni dan. Z vročino nimam težav, a zelo pazim na sonce, ker imam precej občutljivo kožo. Sredi dneva sem zato zagotovo nekje v senci, ob dobri hladni pijači,« pravi pevec.

Čez leto kave sicer ne pije redno, v vročih dneh si jo rad privošči z ledom. Osveži ga tudi mineralna voda z limono ali meto. Čeprav mnogi poleti odpotujejo na daljši dopust, bo pevec letos precej zaposlen. »Posebnega dopusta še ne načrtujem, ker urejam novo stanovanje. Seveda bo padel kakšen podaljšan vikend na morju ali ob katerem od naših jezer, saj imamo res odlična kopališča.« Največ veselja mu te dni prinaša vrnitev v sedlo. »Po res dolgih letih sem se spet spravil na konja. Jezdil sem že v najstniških letih, a sem potem zaradi klavirja in študija na akademiji vse opustil. Zdaj sem si zadal, da bom poleti vsaj enkrat na teden sedel v sedlo. Za zdaj imam za sabo dve učni uri, a ugotavljam, da nisem veliko pozabil. Še nekaj treningov, nato bom spet bolj suveren ter spreten.«