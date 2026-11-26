Priljubljeni slovenski raper Boštjan Nipič, ki ga poznamo kot Nipkeja, si je privoščil prav posebno doživetje. Z izbranko Majo in prijatelji se je odpravil v Amsterdam, kjer so raziskovali slikovitem mestnem utripu ter uživali na koncertu svetovno znanega ameriškega raperja. Nipke, ki bo 25. novembra dopolnil 46 let, je ob tem svoje sledilce na instagramu razveselil z utrinki iz nizozemske prestolnice ter zapisal, da je letos dobil zgodnje rojstnodnevno darilo, ki je bilo prav posebno, saj so si okoli težko pričakovanega koncerta organizirali še izlet.

Vrhunec je bil nastop raperja J. Cola, ki je v amsterdamski dvorani Ziggo Dome nastopil v okviru svetovne turneje The Fall-Off Tour. Za Nipkeja, ki je tudi sam že vrsto let predan hiphopu, je bil obisk nastopa ameriškega zvezdnika zagotovo prav posebno glasbeno doživetje. Četverica je priložnost izkoristila tudi za raziskovanje Amsterdama in njegovih znamenitosti. Mesto so odkrivali na kolesih, si privoščili vožnjo z ladjico po kanalih, občudovali ladje in uživali v mestnem utripu. Slike kažejo, da je darilo izpolnilo svoj namen in mu pričaralo dogodivščino, polno glasbe, raziskovanja in skupnih doživetij.