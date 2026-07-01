Njihove hiše, njihova pravila: bizarne navade slavnih za zaprtimi vrati

NENAVADNE NAVADE

Hišni red, ki ga razumejo le zvezdniki.

Ko si svetovno znan, si lahko privoščiš skoraj vse. A pogosto so še bolj kot razkošje zanimiva pravila in navade, ki jih slavni uvedejo doma. Nekateri ne prenesejo telefonov pri mizi, drugi so obsedeni z redom, tretji imajo cele sobe posvečene enemu samemu hobiju. To so zvezdniki, katerih domače navade so skoraj tako zanimive kot njihove kariere. Brez pametnih telefonov Igralka in nevroznanstvenica Mayim Bialik, ki jo poznamo iz serije Veliki pokovci, je dolgo nasprotovala temu, da bi imela njena otroka pametna telefona. Prepričana je namreč, da prezgodnja uporaba tehnologije škoduje razvoju ...