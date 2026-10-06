Noč Modrijanov: večer velikih zgodb, čustev in glasbe (Suzy)

Arena Stožice je bila dva večera zapored polna, dogodek je privabil več kot 20.000 obiskovalcev. Da je šlo za projekt velikih razsežnosti, pove že podatek, da so ga pripravljali kar dve leti, posebno podobo pa mu je dala tudi velika scena v obliki čebeljega satja. Na odru so se srečali mladi in legendarni glasbeniki, od Štirih kovačev, Alfija Nipiča, Elde Viler in Ota Pestnerja do Magnifica, Žana Serčiča, Fehtarjev, Vilija Resnika, Mirana Rudana in Bojana Cvjetićanina. Med nastopajočimi je bilo pet prejemnikov državnega odlikovanja reda za zasluge in trije Guinnessovi rekorderji. Skupaj je zapelo približno 250 pevcev iz 50 ansamblov, zaigralo je okoli 400 harmonikarjev. Približno tisoč nastopajočih je v štiriurnem programu in 99 točkah združilo glasbo, ples, osebne zgodbe in presenečenja.

Posebno mesto so dobile zgodbe poguma in vztrajnosti. Otroci in mladostniki z Inštituta Zlata pentljica so spregovorili o svojih izkušnjah, nastopila sta tudi slepi harmonikar Tilen Kogovšek in Gašper Jelenc, ki po hudi poškodbi roke igra s tremi prsti. Eden najbolj osebnih trenutkov večera je bil poklon Petru Švabu, očetu Modrijanov, ki skupino spremlja vseh 26 let in je bil z njimi na približno 5.200 nastopih. Modrijani so izračunali, da jim je v vseh teh letih posvetil kar 14 let svojega življenja. Poseben družinski trenutek sta pričarala tudi Nejli in Staš, otroka Roka Švaba, ki sta prvič stopila na oder Noči Modrijanov.

Skupaj z očetom in Andrejem Bergantom sta zapela pesem Čebelar in tako povezala tri generacije. Na odru je zapelo kar 200 gasilk in gasilcev, razsežnost dogodka je poudarila še mogočna produkcija. Oder je bil visok več kot 19 in širok več kot 50 metrov, za svetlobno podobo je skrbelo več kot tisoč luči, posebno izdelani dvižni odri so lahko naenkrat dvignili do 50 nastopajočih. Blaž in Rok Švab, Peter in Franjo Oset ter Sergije Lugovski so se na Noč Modrijanov pripravljali več kot dve leti, fotografije najbolje dokazujejo, da je bila res nekaj posebnega.

Skupaj sta zaigrala tudi Guinnessova rekorderja Anže Zavrl in Robert Goter.

Blaž Švab v družbi legendarnih Štirih kovačev

Mladi Dolenjci in Trio Šubic so bili del pestrega večera.

Med številnimi glasbenimi gosti so bili tudi Magnifico, Alfi Nipič, Žan Serčič in Bojan Cvjetićanin.

Otroka Roka Švaba, Nejli in Staš, sta zapela skupaj z legendarnim Andrejem Bergantom.

Mike Orešar, kitarist skupine Diamanti, in Davor Pušnik iz ansambla Unikat