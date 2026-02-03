Nostalgična Ines Erbus (Suzy)

Pred 20 leti je Ines Erbus že nabirala izkušnje v studiu nacionalne televizije. Ne le v zboru, ampak tudi kot solistka. Pri rosnih 12 letih je že postajalo jasno, da bo njen talent zahteval pozornost in da bo stopila v ospredje. Že takrat je bila dovolj pogumna, da si je upala prevzeti odgovornost prvega glasu. To ji je dalo samozavest in jo prepričalo, da je njeno mesto na odru.

Iz upov polne deklice je zrasla velika vokalistka.

Pridno je brusila svoj talent in širila repertoar. Otroške pesmice so počasi zamenjale mladostniške, čas je naredil svoje, ko se je iz prikupne deklice razvila v samozavestno in zapeljivo pevko, ki polni koncertna prizorišča po Sloveniji. Dvaintridesetletnica se s posebno nostalgijo spominja obetavnih začetkov in je hvaležna za to, da je vztrajala in ni podlegla zavistnim komentarjem, ki bi marsikomu vzeli zagon. Danes je namreč nepogrešljiv del zabavne glasbe, njen zaščitni znak pa so postali izzivalni kostumi in izjemna energija.