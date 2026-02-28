Nostalgična Tanja Kocman: Dragemu je razkazala London (Suzy)

Energična in jezična Štajerka ne pozna počitka. Če se ne mudi pred mikrofonom ali na odru, preživlja čas z ljubkim kosmatincem Noletom in srčnim izbrancem Primožem. Življenjskega sopotnika je v teh dneh odpeljala v mesto, ki ji je pred leti priraslo k srcu, saj je bila tam na študentski izmenjavi. »Pred leti sem začutila izjemno ljubezen do Londona. Te dni pa lahko Londonu predstavim svojo ljubezen,« je z objavo simpatične fotografije sporočila Tanja Kocman.

Neutrudna komičarka razlaga, da je vsakič, ko obišče britansko prestolnico, zelo čustvena. »Tu sem v nekaj mesecih življenja dobila ideje o svobodi, možnostih, predvsem pa sem spoznala, da ni niti malo pomembno, kako si oblečen. Navsezadnje se oblečeš zase. Ugotovila sem še, da je pivo po službi obvezno,« strne spoznanja o življenju v tem milijonskem mestu. »Vsi ga potrebujemo. In jaz bom večno hvaležna, da sem ga imela možnost raziskovati,« pravi Tanja, ki se bo na Otok zagotovo še vrnila.