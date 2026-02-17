Nostalgični Sašo Stare: Učenje je lahko tudi zabavno (Suzy)

Stand up komik in voditelj Sašo Stare in Boštjan Gorenc - Pižama navdušujeta v najnovejši predstavi 'NPZ? Ni panike! Znamo!'. V njej na zabaven način otroke popeljeta do marsikaterega spoznanja. Ob novem projektu Sašo z nostalgijo obuja spomine na šolske dni. »Bili smo zelo ustvarjalni s papirjem in lepilnim trakom. Fantje smo znali v pol minute ustvariti 'žogo' iz ničesar, da smo lahko igrali nogomet na hodniku med petminutnim odmorom. Gol so bila seveda vrata razreda in jaz sem bil najpogosteje golman!« se smeji Sašo, ki te dni s predstavo gostuje po slovenskih šolah. Poleg tega ga lahko ujamemo na odrih po vsej Sloveniji, hkrati še aktivno ustvarja dva podkasta. Prvi je A res, tega ne veš?, v katerem z Alešem Novakom gostita različne znane obraze in poslušalce vedno naučita česa novega. Drugi se imenuje Če veš, kaj mislim!, v njem pa skupaj s Pižamo, Jožetom Robežnikom in Anžetom Tomićem rešuje tegobe ljudi.