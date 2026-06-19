Nostalgični Zoran Predin: najbolj je pomagal na klopi (Suzy)

Svet je po štirih letih znova zajela navijaška mrzlica, saj poteka svetovno prvenstvo v nogometu, ki bo pred male zaslone znova prikovalo milijarde gledalcev. Da, milijarde – nogomet vendarle še vedno velja za najpomembnejšo postransko stvar na svetu. Med njegovimi velikimi ljubitelji je tudi glasbenik Zoran Predin, ki je pred leti z Vladom Kreslinom in Petrom Lovšinom posnel priljubljeno navijaško himno Slovenija gre naprej.

Čeprav Slovenije letos ni na svetovnem prvenstvu, se je v teh dneh spomnil tudi svojih nogometnih podvigov, ko je žogo na zelenici brcal v družbi glasbenih kolegov. Ob tej priložnosti je iz arhiva potegnil staro fotografijo in jo pospremil z duhovitim zapisom: »Za čas nogometnega prvenstva sem našel primerno staro fotografijo. Pri pravilih me je najbolj motil prepovedan položaj. Ko sem pritekel v napad, je bilo tam že vsega konec. Ko sem se vrnil v obrambo, se je že začel nov napad. Potem sem se odločil, da lahko ekipi najbolj pomagam kot kapetan na klopi,« se je pošalil na svoj račun.