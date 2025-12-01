Nov mejnik Jana Oblaka: z Olgo je vse lepše (Suzy)

Dolgoletni čuvaj mreže Atletica Madrida in kapetan slovenske izbrane vrste Jan Oblak je znova potrdil, da velja za enega najboljših nogometnih vratarjev na svetu. Dvaintridesetletni Škofjeločan je namreč že šestič prejel nagrado zamora, laskavo priznanje časnika Marca, ki ga podelijo vratarju z najmanj prejetimi goli. S tem dosežkom je Oblak postavil rekord in postal vratar z največ osvojenimi tovrstnimi priznanji v zgodovini tekmovanja.

Na rdeči preprogi, kjer so se zvrstila številna zvezdniška imena, kot so Marc Márquez, Rafael Nadal in Iker Casillas, se mu je pridružila srčna izbranka, srbska teniška igralka Olga Danilović, ki je pritegnila veliko pozornosti. Štiriindvajsetletnica je po podelitvi na instagramu objavila nekaj skupnih fotografij ter poudarila, da je zelo ponosna na dosežek svojega dragega. Čeprav se pred očmi javnosti že nekaj časa ne skrivata, zasebnosti z mediji kljub temu ne delita.