Po letih, podrejenih smučarskim skokom, je Ema Klinec zaprla pomembno življenjsko poglavje. Čeprav je bila 28-letnica še vedno odlično pripravljena, je odločitev o koncu kariere v njej zorela kar dve leti. Zdaj se veseli novih izzivov in življenja, ki ga ne bodo več narekovali treningi in tekmovanja. »Na koncu je pretehtalo dobro počutje, tako da z veseljem stopam v novo poglavje,« je povedala. Poleg izjemnih športnih uspehov bodo z njo ostali predvsem prijateljstva, poznanstva in spomini na dogodivščine s sotekmovalkami. »Bile smo skoraj vsak dan skupaj, tako smo bile kar kot družina.«

Posebno mesto v njenem srcu imajo tudi navijači, ki so ji podarili uhane s številkama 203 in 226, ki označujeta dolžini njenih izjemnih poletov. Postali so eni njenih najljubših. In kaj jo čaka v prihodnje? »Diplomirala sem, zdaj nadaljujem magistrski študij. To je nekako glavni cilj za naslednji dve, tri leta. Najprej pa zagotovo nekaj časa zase, da se te stvari malo umirijo,« je iskrena. Čeprav ima skoke še vedno rada, jo mika tudi svet zunaj športa. »Načrti so, ampak moj ati vedno rad reče: 'Počasi v klanec.'« Morda bo več časa namenila kuhanju, v katerem uživa, prve tekme nekdanjih sotekmovalk pa bo spremljala kar z domačega kavča.